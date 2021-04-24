«Президента застрелили — власть у Совбеза». Лукашенко заявил, что подпишет декрет о передаче власти в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что подпишет декрет об экстренной передаче власти в стране. Согласное ему, в экстренной ситуации власть получит Совет безопасности.

Об этом он заявил журналистам во время субботника, передает БелТА.

Свое заявление Лукашенко сделал говоря о задержании КГБ Александра Федуты, Григория Костусева и юриста Юрия Зянковича, которые якобы по заданию иностранных спецслужб планировали покушение на него и его сыновей.

«Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили — назавтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется», — сказал он.

При этом Лукашенко добавил, что исполнять обязанности президента будет премьер-министр.