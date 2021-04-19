Кремль утверждает, что Путин говорил с Байденом о «попытке госпереворота» в Беларуси

Представитель Кремля Дмитрий Песков утверждает, что во время второй телефонной беседы президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена обсуждался вопрос о якобы «подготовке государственного переворота» в Беларуси.
Об этом сообщает Интерфакс.
На вопрос журналистов, может ли Песков подтвердить, что эта тема обсуждалась лидерами двух государств, он ответил: «Да, могу», но больше деталей не привел.
Также он отказался привести данные якобы о «причастности» США к якобы подготовке «покушения» на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, о чем тот заявлял 17 апреля. «Я оставляю это без комментариев. Это была операция спецслужб. В данном случае я не буду ничего комментировать, всю информацию дозировано выдает спецслужба по своему усмотрению», — сказал Песков.
Ранее Лукашенко заявил, что вопрос якобы подготовки «покушения» на него Путин поднял в беседе с Байденом. «Меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут. Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может никто, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы [...] Я благодарен Путину. Когда он разговаривал с Байденом, он ему задал этот вопрос. Бульканье — и ни одного ответа. Владимир Владимирович мне позвонил, об этом сказал», — заявлял Лукашенко.
США, реагируя на заявление Лукашенко, отметили, что не причастны к какому-либо заговору с целью устранения Лукашенко.
«Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным», — отметил представитель Госдепартамента США в комментарии ТАСС.
Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская, вероятный победитель голосования на выборах президента Беларуси летом 2020 года, заявила, что сообщения о якобы готовящемся покушении на Лукашенко и «переворот» в стране имеют признаки провокации со стороны российских и беларусских спецслужб, куда втянули граждан Беларуси и США.
- Напомним, 17 апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы американские спецслужбы планировали на него «покушение», а также хотели «похитить» его детей. Глава режима убежден, что операцию планировали на высшем уровне в США.
- В тот же день ФСБ заявила о задержании в Москве двух граждан Беларуси, один из которых имел также американский паспорт — Юрия Зянковича и Александра Федуты. Их якобы консультировали для покушения в США и Польше.