Кремль утверждает, что Путин говорил с Байденом о «попытке госпереворота» в Беларуси

Представитель Кремля Дмитрий Песков утверждает, что во время второй телефонной беседы президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена обсуждался вопрос о якобы «подготовке государственного переворота» в Беларуси.

Об этом сообщает Интерфакс.

На вопрос журналистов, может ли Песков подтвердить, что эта тема обсуждалась лидерами двух государств, он ответил: «Да, могу», но больше деталей не привел.

Также он отказался привести данные якобы о «причастности» США к якобы подготовке «покушения» на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, о чем тот заявлял 17 апреля. «Я оставляю это без комментариев. Это была операция спецслужб. В данном случае я не буду ничего комментировать, всю информацию дозировано выдает спецслужба по своему усмотрению», — сказал Песков.

Ранее Лукашенко заявил, что вопрос якобы подготовки «покушения» на него Путин поднял в беседе с Байденом. «Меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут. Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может никто, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы [...] Я благодарен Путину. Когда он разговаривал с Байденом, он ему задал этот вопрос. Бульканье — и ни одного ответа. Владимир Владимирович мне позвонил, об этом сказал», — заявлял Лукашенко.