Кремль стверджує, що Путін говорив з Байденом про «спробу держперевороту» у Білорусі

Речник Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що під час другої телефонної розмови президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена обговорювалося питання про нібито «підготовку державного перевороту» у Білорусі.

Про це повідомляє Интерфакс.

На питання журналістів, чи може Пєсков підтвердити, що ця тема обговорювалася лідерами двох держав, він відповів: «Так, можу», але більше деталей не навів.

Також він відмовився навести дані нібито «причетності» США до начебто підготовки «замаху» на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, про що той заявляв 17 квітня. «Я залишаю це без коментарів. Це була операція спецслужб. В даному випадку я не буду нічого коментувати, всю інформацію дозовано видає спецслужба на свій розсуд», — сказав Пєсков.

Раніше Лукашенко заявив, що питання нібито підготовки «замаху» на нього Путін підняв під час розмови з Байденом. «Мене дивує інше: чому американці так поводяться. Адже поставити задачу усунути президента, запамʼятайте, не може ніхто, крім вищого політичного керівництва. Тільки вони, ніякі спецслужби […] Я вдячний Путіну. Коли він розмовляв з Байденом, він йому поставив це питання. Булькання — і жодної відповіді. Володимир Володимирович мені подзвонив, про це сказав», — заявляв Лукашенко.