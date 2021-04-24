«Президента застрелили — влада в Радбезу». Лукашенко заявив, що підпише декрет про передачу влади в Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що підпише декрет про екстрену передачу влади в країні. Згідно з ним, в екстреній ситуації владу отримає Рада безпеки.

Про це він заявив журналістам під час суботника, передає БелТА.

Свою заяву Лукашенко зробив кажучи про затримання КДБ Олександра Федути, Григорія Костусьова і юриста Юрія Зянковича, які нібито за завданням іноземних спецслужб планували замах на нього і його синів.

«Скажіть, якщо завтра немає президента, ви гарантуєте, що все буде нормально? Ні. Тому на цей випадок я підпишу в найближчі дні декрет, як буде вибудувана влада в Білорусі. Президента застрелили — назавтра Рада безпеки буде наділена повноваженнями. Треба вводити надзвичайний стан миттєво, аж до військового, якщо хтось на кордоні ворухнеться», — сказав він.

При цьому Лукашенко додав, що виконувати обовʼязки президента буде премʼєр-міністр.