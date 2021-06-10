Європарламент прийняв резолюцію з жорсткими санкціями проти режиму Лукашенка. Що пропонується?

Європарламент після дебатів про репресії в Білорусі прийняв резолюцію, яка пропонує ЄС ввести жорсткі санкції проти режиму Олександра Лукашенка за примусову посадку літака Ryanair і затримання опозиціонера Романа Протасевича з його дівчиною.
Як повідомляє Deutsche Welle, за резолюцію проголосували 626 депутатів. Проти були 16 депутатів, а 36 утрималися.
Європарламент офіційно визнав посадку літака в Мінську актом державного тероризму і порушенням міжнародного права. У резолюції сказано, що режим Лукашенка став загрозою для міжнародного миру та безпеки, а затримання Протасевича — це послання всім білорусам-противникам Лукашенка, які перебувають за кордоном.
У резолюції також згадується придушення протестів проти сфальсифікованих виборів у серпні 2020 року, після яких було понад 34 тисячі затримань, 470 політичних увʼязнень і майже 5 тисяч повідомлень про катування.
Документ пропонує ЄС ввести якомога швидше такі обмеження:
- ввести персональні санкції щодо журналіста Марата Маркова за інтервʼю з Протасевичем;
- ввести четвертий пакет санкцій щодо офіційних осіб, причетних до фальсифікації виборів і репресій;
- розширити санкційний список чиновників (зараз під санкціями 88 фізосіб і сім підприємств та установ);
- ввести санкції, які торкнуться торгівлі сирою нафтою, калійної, сталеливарної і деревообробної промисловості;
- тимчасово відключити Білорусь від системи міжнародних банківських переказів SWIFT;
- тимчасово виключити Білорусь з міжнародних спортивних організацій та обмежити національну збірну;
- позбавити держтелебачення Білорусі права на трансляцію матчів чемпіонату Європи з футболу і передати це право телеканалу «Белсат».
Резолюція підтвердила невизнання обрання Лукашенка президентом, а Європарламент розглядає режим як нелегітимний, незаконний і кримінальний.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- Авіасполучення з Білоруссю після цього припинили Україна і деякі країни ЄС. Незабаром до них приєднаються США. Для «Белавіа» небо закрили Україна, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Швеція, Чехія, Словаччина, Франція і Британія. 4 червня Європейський Союз офіційно заборонив білоруським авіакомпаніям польоти у своєму авіапросторі.