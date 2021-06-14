Литва звинувачує Білорусь у нелегальному переправлянні мігрантів з Іраку. Влада країни може оголосити НС

Міністерство внутрішніх справ Литви і Служба охорони держкордону вважають, що білоруські прикордонники переправляють нелегальних мігрантів з Іраку через кордон в Литву. Наплив мігрантів з Білорусі за ці пів року у пʼять разів перевищив показник 2020 року. За шість місяців затримано 387 мігрантів.

Про це пише литовський новинний портал Delfi.

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що до перевезення мігрантів можуть бути причетні білоруські чиновники. До Мінська зі Стамбулу і Багдаду чотири рази на тиждень літають рейси, а вже на кордоні за сприяння прикордонників нелегалів групами направляють у Литву.

«Ми живемо поруч із непередбачуваним терористичним режимом, і зроблені тиждень тому заяви про те, що нас чекає безпрецедентний потік нелегальних мігрантів — ми можемо сказати, що це вже відбувається», — сказала Білотайте.

Представник прикордонної служби Гедрюс Мішутіс заявив, що за останній тиждень був всього один день, коли нелегальних мігрантів не затримували.

На початку червня литовські прикордонники навіть зняли відео, на якому білоруські колеги приховують сліди нелегальної міграції, замітаючи територію в місцях проходу груп.

Як передає газета Lrytas, влада Литви 21 червня може оголосити надзвичайний стан. У прикордонному місті Пабраде, де розташований Центр реєстрації іноземців, військові будують наметове містечко для мігрантів.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Lrytas