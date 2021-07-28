Украина предоставит Литве колючую проволоку для строительства стены на границе с Беларусью

Украина решила помочь литовским пограничникам в борьбе с потоком нелегальных мигрантов со стороны Беларуси и отправить колючую проволоку, которой не хватало для строительства стены.

Об этом сообщил народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, который посещал заседание Кабинета Министров 28 июля, на котором приняли это решение.

Сколько именно проволоки и когда решили отправить — пока неизвестно.

Дефицит колючей проволоки с острыми лезвиями связан с тем, что в Литве его не производят, а дополнительные сложности возникают в связи с тем, что этот продукт относится к военной номенклатуре. 23 июля министр обороны Литвы сообщил, что у них закончилась колючая проволока для стены с Беларусью. Тогда страна обратилась за помощью к соседям. На следующий день откликнулась Эстония и пообещала отправить 100 км провода.