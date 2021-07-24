Эстония подарит Литве 100 км колючей проволоки, чтобы та достроила стену на границе с Беларусью

Эстония решила помочь литовским пограничникам в борьбе с потоком нелегальных мигрантов со стороны Беларуси и отправить 100 км колючей проволоки, которой не хватало для строительства стены.
Об этом Министерство обороны Эстонии сообщило 24 июля.
«Литва — наш близкий союзник, и наша задача — немедленно поддержать ее в этом кризисе», — заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет, пообещав, что Силы обороны Эстонии бесплатно выделят 100 километров колючей проволоки на укрепление литовской границы.
Дефицит колючей проволоки с острыми лезвиями связан с тем, что в Литве его не производят, а дополнительные сложности возникают в связи с тем, что этот продукт относится к военной номенклатуре.
«Мы также готовы с 1 августа отправить в Литву три беспилотных летательных аппарата для улучшения ситуационной осведомленности на границе», — добавил Лаанет.
23 июля министр обороны Литвы сообщил, что у них закончилась колючая проволока для стены с Беларусью. Тогда страна обратилась за помощью к соседям. Кроме этого, 23 июля Евросоюз объявил о готовности предоставить Литве финансовую помощь через механизм гражданской защиты.
- В начале июля в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов, которых беспрепятственно пропускает соседняя Беларусь. Среди задержанных на границе с Беларусью в основном нелегалы из Ирака. Также задержаны граждане Ирана, Сирии, Беларуси, России, Гвинеи, Турции, Шри-Ланки и других стран. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил миграционный кризис тем, что Беларусь не имеет средств, чтобы содержать мигрантов.
- Позднее Лукашенко заявил, что его страна больше не будет мешать мигрантам пересекать западные границы — этим он, по сути, ответил на санкции.
- Еврокомиссия предоставит Литве €10 миллионов для реагирования на наплыв мигрантов. Страна уже строит заграждение на границе — оно должно быть построено на участке границы длиной в 550 километров.