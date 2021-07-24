Эстония подарит Литве 100 км колючей проволоки, чтобы та достроила стену на границе с Беларусью

Эстония решила помочь литовским пограничникам в борьбе с потоком нелегальных мигрантов со стороны Беларуси и отправить 100 км колючей проволоки, которой не хватало для строительства стены.

Об этом Министерство обороны Эстонии сообщило 24 июля.

«Литва — наш близкий союзник, и наша задача — немедленно поддержать ее в этом кризисе», — заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет, пообещав, что Силы обороны Эстонии бесплатно выделят 100 километров колючей проволоки на укрепление литовской границы.

Дефицит колючей проволоки с острыми лезвиями связан с тем, что в Литве его не производят, а дополнительные сложности возникают в связи с тем, что этот продукт относится к военной номенклатуре.

«Мы также готовы с 1 августа отправить в Литву три беспилотных летательных аппарата для улучшения ситуационной осведомленности на границе», — добавил Лаанет.

23 июля министр обороны Литвы сообщил, что у них закончилась колючая проволока для стены с Беларусью. Тогда страна обратилась за помощью к соседям. Кроме этого, 23 июля Евросоюз объявил о готовности предоставить Литве финансовую помощь через механизм гражданской защиты.