В Беларуси сообщили о якобы убийстве мигранта на границе с Литвой. Вильнюс назвал это провокацией

Власти Литвы обвинили Беларусь в провокации после обнаружения на границе между двумя государствами мертвого нелегального мигранта.

Об этом пишет Delfi.

Беларусские пограничники сообщили своим литовским коллегам, что нашли в тяжелом состоянии человека «с арабской внешностью». По словам представителя пограничного комитета Антонаса Бычковскиса, беларусские пограничники пытались оказать мужчине первую помощь, но он скончался.

«Литовские пограничники узнали об этом, отслеживая содержание зарубежных СМИ и социальных сетей», — сказал представитель Государственной пограничной службы Рокас Пукинскас.

Позже глава Министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что смерть иракского мигранта на беларусско-литовской границе — провокация Минска.