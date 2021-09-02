Польща вперше за 30 років оголосила надзвичайний стан — через ситуацію на кордоні з Білоруссю

Президент Анджей Дуда підписав указ про введення надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю через ситуацію з нелегальною міграцією.

Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.

Надзвичайний стан запроваджують у районах Підляського та Люблінського воєводств. Газета зазначає, що йдеться про обмеження громадянських свобод у цих регіонах.

Також повідомляється, що це перший надзвичайний стан, оголошений у Польщі після 1989 року. Рішення президента представив його речник Блажей Спичальський.

Надзвичайний стан означає, що нікому, крім мешканців охоплених ним територій, не дозволяється перебувати там (включаючи представників неурядових організацій, які допомагають біженцям, та журналістів). Надзвичайний стан охоплює прикордонну зону з Білорусією, яка пролягає приблизно на 3 км вглиб Польщі від кордону.

Крім того, як пише газета, на час дії надзвичайного стану може запроваджуватися цензура ЗМІ, контроль за вмістом посилок, листів та грошових переказів, контроль вмісту телекомунікаційного листування та телефонних розмов, або сигналів, що передаються у телекомунікаційних мережах.