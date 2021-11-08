У Білорусі до польського кордону прямує колона мігрантів. Там вже назвали це «спробою силового проникнення»

З Білорусі до польського кордону прямує велика колона мігрантів. У Польщі це вже назвали спробою «масового силового проникнення».

Про це пише Zerkalo.io.

За попередніми даними, у колоні перебувають понад тисяча людей. Серед них є багато жінок та дітей.

У Державному прикордонному комітеті Білорусі переклали відповідальність за такий потік мігрантів на польську владу.

«Прикордонна варта Польщі неодноразово звітувала про те, як тисячами витісняє мігрантів до кордону з Білоруссю. На такий крок розпачу біженців спонукала байдужість і нелюдське ставлення польської влади», — зазначили там.

Водночас у Польщі вже посилили ділянку кордону, до якої прямує колона мігрантів. За даними міністра оборони Маріуша Блащака, там наразі чергують понад 12 тисяч військових.

Речник міністра — координатор спецслужб Польщі Станіслав Зарин у своєму Twitter назвав рух колони «спробою силового проникнення».

У МЗС Польщі зазначили, що режим Лукашенка прагне досягти ескалації ситуації на польському кордоні, що може призвести до жертв.

Також ситуація на польському кордоні занепокоїла і сусідню Литву. Вона вирішила направити туди і свої війська, а також обговорить введення режиму надзвичайної ситуації на кордоні.