Міністр оборони Польщі оприлюднив фото білоруських прикордонників, які патрулюють кордон із ножицями для металу

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак показав, як білоруські прикордонники патрулюють кордон з інструментом для різання металу.

Відповідне фото він виклав на своїй сторінці у Twitter.

«Наші солдати сфотографували білоруських прикордонників із ножицями, які ріжуть паркан. Подібні прикордонні ситуації — звичайна справа», — написав Блащак.

Глава Міноборони Польщі також запевнив, що кризу на кордоні спровокував режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

«Щодня білоруси намагаються нагнітати ескалацію, використовують провокації та підштовхують мігрантів на польську сторону», — додав він.

Зазначимо, у ніч проти 2 листопада польські солдати помітили на території Польщі трьох людей у формі з вогнепальною зброєю.

За словами речника міністра-координатора з питань польських спецслужб Станіслава Жарина, патруль намагався встановити контакт із невідомими, проте вони перезарядили зброю і попрямували в бік кордону з Білоруссю.

У зв’язку з цим до МЗС Польщі викликали тимчасово повіреного у справах Білорусі в Польщі Олександра Чесновського, також Прикордонна служба Польщі надіслала протест білоруській стороні.