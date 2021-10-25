Польща збільшує кількість військових на кордоні з Білоруссю до 10 тисяч

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що кількість військовослужбовців на кордоні з Білоруссю збільшиться до 10 тисяч. Рішення прийнято на тлі посилення потоку нелегальних мігрантів з мусульманських країн.

Про це пише PAP.

«Ми збільшимо кількість військових, які допомагають Прикордонній службі, на 2,5 тисячі осіб. Вже незабаром надійність кордону будуть забезпечувати близько 10 тисяч військових з 12, 16 та 18 дивізії», — заявив міністр.

Також до допомоги щодо захисту прикордонних районів залучені війська територіальної оборони.