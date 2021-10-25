Польща збільшує кількість військових на кордоні з Білоруссю до 10 тисяч

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що кількість військовослужбовців на кордоні з Білоруссю збільшиться до 10 тисяч. Рішення прийнято на тлі посилення потоку нелегальних мігрантів з мусульманських країн.
Про це пише PAP.
«Ми збільшимо кількість військових, які допомагають Прикордонній службі, на 2,5 тисячі осіб. Вже незабаром надійність кордону будуть забезпечувати близько 10 тисяч військових з 12, 16 та 18 дивізії», — заявив міністр.
Також до допомоги щодо захисту прикордонних районів залучені війська територіальної оборони.
- Останнім часом потік мігрантів посилився. З початку міграційного кризи на кордоні з Білоруссю загинули мінімум вісім осіб. Мігранти стали намагатися прорвати загородження з колючого дроту, а 24 жовтня травмували двох польських солдатів. В середньому мігранти намагаються пройти кордон групами по 50 осіб.
- Напередодні (21—22 жовтня) лідери Євросоюзу на саміті в Брюсселі погодилися, що ЄС готовий вводити нові санкції проти режиму Олександра Лукашенка за організацію потоку мігрантів.
- Польща вирішила будувати стіну на кордоні з Білоруссю за €350 млн.