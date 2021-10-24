У Польщі затримали ще одного українця, який перевозив нелегальних мігрантів

У Польщі затримали ще одного українця за підозрою у перевезенні нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє «Польське радіо».

Українця затримали напередодні на національній дорозі у Белзькому повіті (Підляське воєводство). Поліція намагалася зупинити автобус марки Renault для огляду, але водій не загальмував. Правоохоронці почали переслідування, але їм перешкоджав автомобіль Nissan. Водій автомобіля виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Honda.

Водій Renault повернув на бічну ґрунтову дорогу і втік із місця події, залишивши автобус із 12 людьми. Поліція затримала його через три кілометри. Затримано також водія Nissan, який теж виявився громадянином України.

У поліції повідомили, що через стан здоров’я до лікарні потрапили двоє жінок та дитина, які їхали в автобусі Renault.