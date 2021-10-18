У Польщі затримали українця, який перевозив нелегальних мігрантів з Іраку

У Польщі затримали громадянина України, який перевозив нелегальних мігрантів з Іраку.

Про це повідомляє прикордонна служба Польщі.

«Громадянин України вантажним автомобілем, який належить популярній курʼєрській компанії, перевозив 27 нелегальних мігрантів з Іраку», — йдеться в повідомленні польських прикордонників.

Інцидент стався 17 жовтня в районі населеного пункту Радзивіллів. У повідомленні не вказується, з якої саме країни українець вʼїхав на територію Польщі.