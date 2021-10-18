У Польщі затримали українця, який перевозив нелегальних мігрантів з Іраку

У Польщі затримали громадянина України, який перевозив нелегальних мігрантів з Іраку.
Про це повідомляє прикордонна служба Польщі.
«Громадянин України вантажним автомобілем, який належить популярній курʼєрській компанії, перевозив 27 нелегальних мігрантів з Іраку», — йдеться в повідомленні польських прикордонників.
Інцидент стався 17 жовтня в районі населеного пункту Радзивіллів. У повідомленні не вказується, з якої саме країни українець вʼїхав на територію Польщі.
- У Польщі та країнах Балтії за останні місяці спостерігається сплеск мігрантів з Афганістану та Іраку, які прибувають з Білорусі (ймовірно, в країні їх пропускають, щоб помститися за санкції ЄС). У відповідь на потік мігрантів Литва почала будувати стіну на кордоні з Білоруссю, а Польща вперше за 30 років посилила охорону кордону і також вирішила будувати стіну.