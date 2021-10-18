В Польше задержали украинца, который перевозил нелегальных мигрантов из Ирака

В Польше задержали гражданина Украины, который перевозил нелегальных мигрантов из Ирака.
Об этом сообщает пограничная служба Польши.
«Гражданин Украины на грузовом автомобиле, принадлежащем популярной курьерской компании, перевозил 27 нелегальных мигрантов из Ирака», — говорится в сообщении польских пограничников.
Инцидент произошел 17 октября в районе населенного пункта Радзивиллов. В сообщении не указывается, из какой страны украинец въехал не территорию Польши.
- В Польше и странах Балтии за последние месяцы наблюдается всплеск мигрантов из Афганистана и Ирака, прибывающих из Беларуси (вероятно, в стране их пропускают, чтобы отомстить за санкции ЕС). В ответ на поток мигрантов Литва начала строить стену на границе с Беларусью, а Польша впервые за 30 лет усилила охрану границы со страной и также решила строить стену.