Литва начала строительство стены на границе с Беларусью

Литва начала строить «физический барьер» с колючей проволокой на границе с Беларусью, чтобы помешать нелегальным мигрантам попасть в Европейский Союз.

Об этом сообщает пресс-служба литовского правительства.

Компания Tetas, которая входит в государственный холдинг EPSO-G, начала строительные работы первой фазы проекта. В среду, 29 сентября, она приступила к установке проволоки «концертина» около Друскининкая. Уже 30 сентября к пропускным пунктам Друскининкай, Бараускас и Адутишкис на юге страны подтянули строительную технику.

Комиссия мониторинга проекта объявила, что после установки проволоки на самых важных участках границы начнуть устанавливать элементы ограждения. Их планируют доставить к границе в октябре, а в ноябре и декабре — продолжить строительные работы.

На первом этапе власти планируют построить барьер длиной 400 километров — эти работы должны провести до сентября 2022 года. Государственная компания EPSO-G планирует объявить тендеры на этой неделе.