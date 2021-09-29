Польша остановила на границе рекордное количество мигрантов — 473 человека

За прошедшие сутки, 28 сентября, польские пограничники пресекли 473 попытки мигрантов незаконно пересечь границу со стороны Беларуси. Это рекордный показатель за время кризиса, который начался в июле.
Как отмечает польская пограничная служба в Twitter, из 473 мигрантов задержали 5 человек, которых подозревают в незаконном пересечении границы. Среди них — гражданин Ирака, который имеет статус беженца в Германии, два гражданина Сирии с видом на жительство в Германии, украинец и поляк.
Всего с 1 сентября пограничники задержали 116 человек, подозреваемых в незаконной помощи мигрантам.
Издание Zerkalo отмечает, что Госпогранкомитет Беларуси продолжает сообщать о якобы «неправомерных» действиях своих западных коллег. В среду, 29 сентября, в Telegramm-канале ведомства появилась информация, что литовские силовики оставили без помощи мигранта с травмой ноги.
Госкомитет утверждает, что человек сломал ногу на территории Литвы, а пограничники «доставили обездвиженного человека на линию границы». Когда силовики заметили машину экстренной медицинской помощи на беларусской территории, они оттащили мужчину с линии границы в машину. По словам ведомства, литовские силовики помогли мигранту, чтобы история не получила огласку.
По данным Zerkalo, литовские пограничники за минувшие сутки не пустили через границу 63 нелегальных мигранта. В Латвии за минувшие сутки зафиксировали 156 попыток нелегального пересечения границы.
- В начале июля в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов, которых беспрепятственно пропускает Беларусь (вероятно, чтобы отомстить за санкции ЕС). В Литве объясняют, что в Минск из Стамбула и Багдада четыре раза в неделю летают рейсы, а уже на границе при содействии пограничников нелегалов группами направляют в Литву.
- В ответ на такой поток мигрантов Литва начала их разворачивать обратно в Минск, а также возводить стену на границе с Беларусью. В начале августа беларусская сторона сообщила об убийстве иракского мигранта, однако Литва назвала это провокацией Минска.
- Польша в начале августа усилила охрану границы с Беларусью. 2 сентября президент Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Беларусью из-за ситуации с нелегальной миграцией. К таким мерам Польша прибегла впервые за 30 лет.