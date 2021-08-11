Польша усилила охрану границы с Беларусью из-за потока нелегальных мигрантов

На фоне роста числа нелегальных мигрантов Польша решила усилить охрану границы с Беларусью.

Об этом заявил пресс-секретарь правительства страны Петер Мюллер, сообщает TUT.by.

«Если речь идет о границе с Беларусью, то там предпринимаются действия, чтобы обезопасить эту границу сильнее, чем ранее, так как там появляются тенденции, если речь идет о переходах границы, которых ранее не наблюдалось. В связи с этим фактически было принято решение, чтобы усилить границу с Беларусью», — сказал Мюллер.

Пресс-секретарь польского премьера также заявил, что ему неизвестно о том, есть ли у Польши планы по строительству забора вдоль границы.

Отмечается, что в этом году польские пограничники задержали 871 мигранта, незаконно пересекших беларусско-польскую границу. Это более чем семь раз больше, чем за весь 2020 год (тогда были задержаны 122 мигранта).