Литовские пограничники заявили о стрельбе на приграничной территории Беларуси

Литовские пограничники заявили, что в субботу слышали выстрелы на территории Беларуси в районе границы.
Об этом в воскресенье сообщило национальное радио LRT.
«В светлое время суток с сопредельной стороны пограничники Литвы слышали звуки отдельных выстрелов, а когда стемнело, в небо несколько раз поднимались осветительные и сигнальные ракеты», — передала радиостанция.
В начале июля в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов, которых беспрепятственно пропускает Беларусь (вероятно, чтобы отомстить за санкции). В августе стало известно, что в Литве из-за наплыва мигрантов будут выдавать им по €300, чтобы они покинули страну.
- В ответ на такой поток мигрантов Литва начала их разворачивать назад в Минск, а также строить стену на границе с Беларусью. В начале августа белорусская сторона сообщила об убийстве иракского мигранта, однако Литва назвала это провокацией Минска.
- Агентство Европейского Союза по безопасности внешних границ Frontex, помогающее литовским пограничникам, зафиксировало группу нелегалов, которых сопровождал белорусский ведомственный автомобиль.