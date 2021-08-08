Литовские пограничники заявили о стрельбе на приграничной территории Беларуси

Литовские пограничники заявили, что в субботу слышали выстрелы на территории Беларуси в районе границы.

Об этом в воскресенье сообщило национальное радио LRT.

«В светлое время суток с сопредельной стороны пограничники Литвы слышали звуки отдельных выстрелов, а когда стемнело, в небо несколько раз поднимались осветительные и сигнальные ракеты», — передала радиостанция.

В начале июля в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов, которых беспрепятственно пропускает Беларусь (вероятно, чтобы отомстить за санкции). В августе стало известно, что в Литве из-за наплыва мигрантов будут выдавать им по €300, чтобы они покинули страну.