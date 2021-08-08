Литва заявила про постріли на прикордонній території Білорусі

Литовські прикордонники заявили, що в суботу чули постріли на території Білорусі у районі кордону.

Про це в неділю повідомило національне радіо LRT.

«У світлий час доби з суміжної сторони прикордонники Литви чули звуки окремих пострілів, а коли стемніло, в небо декілька разів піднімалися освітлювальні і сигнальні ракети», — передала радіостанція.

На початку липня в Литві оголосили надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів, яких безперешкодно пропускає Білорусь (імовірно, аби помститись за санкції). У серпні стало відомо, що у Литві через наплив мігрантів будуть видавати їм по 300 євро, щоб вони покинули країну.