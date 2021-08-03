Європейські прикордонники виявили, що нелегалів до кордону з Литвою супроводжують білоруські силовики

Агентство Європейського Союзу з безпеки зовнішніх кордонів Frontex, що допомагає литовським прикордонникам, зафіксувало групу нелегалів, яких супроводжував білоруський відомчий автомобіль.
Про це повідомляє Delfi.
Європейські прикордонники патрулювали кордон на вертольоті в Шальчинінкайському районі. У пресрелізі МВС Литви повідомили, що транспортні засоби такого типу використовують білоруські прикордонники. Цього року з боку Білорусі кордон Литви перейшли понад 4 тисячі мігрантів.
- На початку липня в Литві оголосили надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів, яких безперешкодно пропускає сусідня Білорусь.
- Єврокомісія надасть Литві €10 мільйонів для реагування на наплив мігрантів. Країна вже будує загородження на кордоні — воно має бути побудовано на ділянці кордону завдовжки 550 кілометрів.
- Україна вирішила допомогти литовським прикордонникам і відправити колючий дріт, якого не вистачало для будівництва стіни.