Європейські прикордонники виявили, що нелегалів до кордону з Литвою супроводжують білоруські силовики

Агентство Європейського Союзу з безпеки зовнішніх кордонів Frontex, що допомагає литовським прикордонникам, зафіксувало групу нелегалів, яких супроводжував білоруський відомчий автомобіль.

Про це повідомляє Delfi.

Європейські прикордонники патрулювали кордон на вертольоті в Шальчинінкайському районі. У пресрелізі МВС Литви повідомили, що транспортні засоби такого типу використовують білоруські прикордонники. Цього року з боку Білорусі кордон Литви перейшли понад 4 тисячі мігрантів.