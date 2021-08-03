Европейские пограничники выявили, что нелегалов к границе с Литвой сопровождают беларусские силовики

Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex, помогающее литовским пограничникам, зафиксировало группу нелегалов, которых сопровождал беларусский ведомственный автомобиль.
Об этом сообщает Delfi.
Европейские пограничники патрулировали границу на вертолете в Шальчининкайском районе. В пресс-релизе МВД Литвы сообщили, что транспортные средства такого типа используют беларусские пограничники. В этом году со стороны Беларуси границу Литвы перешли больше 4 тысячи мигрантов.
- В начале июля в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов, которых беспрепятственно пропускает соседняя Беларусь.
- Еврокомиссия предоставит Литве €10 миллионов для реагирования на наплыв мигрантов. Страна уже строит заграждение на границе — оно должно быть построено на участке границы длиной в 550 километров.
- Украина решила помочь литовским пограничникам и отправить колючую проволоку, которой не хватало для строительства стены.