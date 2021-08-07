У Литві видаватимуть мігрантам гроші, щоб ті покинули країну

У Литві через наплив мігрантів будуть видавати їм по 300 євро, щоб вони покинули країну.

Про це повідомила директор департаменту міграції МВС Литви Евеліна Гудзінскайте, пише LRT.

Вона зазначила, що переважну більшість мігрантів, які намагаються перетнути литовсько-білоруський кордон, завертають назад.

«Литовські прикордонники і міграційні служби запропонують гроші нелегальним мігрантам, які бажають повернутися в країну походження, щоб прискорити їхній відʼїзд», — сказала Гудзінскайте.