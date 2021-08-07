В Литве будут выдавать мигрантам деньги, чтобы те покинули страну

В Литве из-за наплыва мигрантов будут выдавать им по 300 евро, чтобы они покинули страну.

Об этом сообщила директор департамента миграции МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте, пишет LRT.

Она отметила, что подавляющее большинство мигрантов, пытающихся пересечь литовско-беларусскую границу, заворачивают назад.

«Литовские пограничники и миграционные службы предложат деньги нелегальным мигрантам, которые хотят вернуться в страну происхождения, чтобы ускорить их отъезд», — сказала Гудзинскайте.