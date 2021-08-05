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Лукашенко на фоне миграционного кризиса поручил закрыть «каждый метр» беларусской границы

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовикам закрыть границу из-за миграционного кризиса в регионе. Об этом он заявил на совещании с силовиками о ситуации на границе в четверг, 5 августа, цитирует БелТа.

«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы его защитить», — сказал он.

Отметим, что в начале июля в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов, которых беспрепятственно пропускает Беларусь (вероятно, чтобы отомстить за санкции). В этом году со стороны Беларуси границу Литвы перешли более 4 тысячи мигрантов (это в несколько раз превышает показатель 2020 года). В Литве объясняют, что в Минск из Стамбула и Багдада четыре раза в неделю летают рейсы, а уже на границе при содействии пограничников нелегалов группами направляют в Литву.

В ответ на такой поток мигрантов Литва начала их разворачивать назад в Минск, а также строить стену на границе с Беларусью. В начале августа беларусская сторона сообщила об убийстве иракского мигранта, но Литва назвала это провокацией Минска.