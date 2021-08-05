Лукашенко на фоне миграционного кризиса поручил закрыть «каждый метр» беларусской границы

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовикам закрыть границу из-за миграционного кризиса в регионе. Об этом он заявил на совещании с силовиками о ситуации на границе в четверг, 5 августа, цитирует БелТа.

«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы его защитить», — сказал он.