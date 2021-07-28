В ГПСУ подтвердили, что Беларусь закрывает границы. Въехать можно только при определенных условиях

В Государственной пограничной службе подтвердили, что Беларусь изменила условия въезда в страну и закрыла границы. Въехать туда можно будет только при определенных условиях.
Об этом пишет пресс-служба ГПСУ.
«По официальному сообщению, которое поступило от Посольства Украины в Республике Беларусь, остается в силе временное приостановление пересечения государственной границы на въезд в Республику Беларусь», — говорится в сообщении.
Въехать в страну смогут только:
- иностранцы с дипломатическими паспортами и служебными пропусками;
- члены экипажей;
- иностранцы, которые являются близкими родственниками или членами семьи граждан Беларуси или тех, кто имеет вид на жительство;
- лица, которые едут для вакцинации от коронавируса;
- иностранцы, которые едут учиться в Беларусь.
Те, кто прибывает в Беларусь из стран «красной» зоны, будут обязаны находиться 7 дней в самоизоляции. От самоизоляции будут освобождены те, кто едет транзитом из Калининградской области России, а также те, кто едет для вакцинации.
Все остальные должны будут показать негативный ПЦР-тест для въезда в Беларусь. Тест можно не сдавать, если иметь документ о вакцинации от коронавируса. От даты введения последней дозы должно пройти от 1 до 12 месяцев.