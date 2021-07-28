У ДПСУ підтвердили, що Білорусь закриває кордони. В’їхати можна лише за певних умов

У Державній прикордонній службі підтвердили, що Білорусь змінила умови в’їзду в країну і закрила кордони. В’їхати туди можна буде лише за певних умов.
Про це пише пресслужба ДПСУ.
«За офіційним повідомленням, яке надійшло від Посольства України в Республіці Білорусь, залишається чинним тимчасове призупинення перетину державного кордону на в’їзд в Республіку Білорусь», — йдеться у повідомленні.
В’їхати в країну зможуть лише:
- Іноземці з дипломатичними паспортами та службовими пропусками;
- Члени екіпажів;
- Іноземці, які є близькими родичами або членами подружжя громадян Білорусі або тих, хто має дозвіл на проживання;
- Особи, які їдуть для вакцинації від коронавірусу;
- Іноземці, які їдуть навчатися до Білорусі.
Ті, хто прибуватиме у Білорусь з країн «червоної» зони, будуть зобов’язані перебувати 7 днів на самоізоляції. Від самоізоляції будуть звільнені ті, хто їде транзитом з Калінінградської області Росії, а також ті, хто їде для вакцинації.
Усі інші повинні будуть надати негативний ПЛР-тест для в’їзду в Білорусь. Тест можна не здавати, якщо мати документ про вакцинацію від коронавірусу. Від дати введення останньої дози має пройти від 1 до 12 місяців.