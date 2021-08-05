Лукашенко на тлі міграційної кризи доручив закрити «кожен метр» білоруського кордону

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив силовикам закрити кордон через міграційну кризу в регіоні. Про це він заявив на нараді із силовиками щодо ситуації на кордоні в четвер, 5 серпня, цитує БелТа.

«Із сьогоднішнього дня жодна нога на територію Білорусі із суміжної сторони, будь то з півдня чи з заходу, ступити не повинна. Закрийте кожен метр кордону. Ми не дарма вкладали колосальні кошти у прикордонні війська, у наші взагалі силові структури. Народ наш повинен відчувати себе спокійно, він повинен знати, що є мужики, які готові його захистити», — сказав він.