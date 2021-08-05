Лукашенко на тлі міграційної кризи доручив закрити «кожен метр» білоруського кордону

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив силовикам закрити кордон через міграційну кризу в регіоні. Про це він заявив на нараді із силовиками щодо ситуації на кордоні в четвер, 5 серпня, цитує БелТа.
«Із сьогоднішнього дня жодна нога на територію Білорусі із суміжної сторони, будь то з півдня чи з заходу, ступити не повинна. Закрийте кожен метр кордону. Ми не дарма вкладали колосальні кошти у прикордонні війська, у наші взагалі силові структури. Народ наш повинен відчувати себе спокійно, він повинен знати, що є мужики, які готові його захистити», — сказав він.
Зазначимо, що на початку липня в Литві оголосили надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів, яких безперешкодно пропускає Білорусь (імовірно, аби помститись за санкції). Цього року з боку Білорусі кордон Литви перейшли понад 4 тисячі мігрантів (це в кілька разів перевищує показник 2020 року). У Литві пояснюють, що до Мінська зі Стамбулу і Багдаду чотири рази на тиждень літають рейси, а вже на кордоні за сприяння прикордонників нелегалів групами направляють у Литву.
У відповідь на такий потік мігрантів Литва почала їх розвертати назад до Мінська, а також будувати стіну на кордоні з Білоруссю. На початку серпня білоруська сторона повідомила про вбивство іракського мігранта, однак Литва назвала це провокацією Мінська.
- Агентство Європейського Союзу з безпеки зовнішніх кордонів Frontex, що допомагає литовським прикордонникам, зафіксувало групу нелегалів, яких супроводжував білоруський відомчий автомобіль.
- У липні Лукашенко доручив силовикам перекрити кордон з Україною через «потік зброї». У Державній прикордонній службі України підтвердили, що Білорусь змінила умови в’їзду до країни та закрила кордони. В’їхати у країну зможуть лише іноземці з дипломатичними паспортами та службовими пропусками; члени екіпажів; іноземці, які є близькими родичами або членами подружжя громадян Білорусі або тих, хто має дозвіл на проживання; іноземці, які їдуть навчатися до Білорусі.