Сейм Литви визнав гібридною агресією потік нелегальних мігрантів з Білорусі

Сейм Литви ухвалив резолюцію, якою визнав потік нелегальних мігрантів з території Білорусі гібридною агресією.

Про це повідомляє BNS.

У резолюції йдеться, що потік мігрантів використовується для дестабілізації ситуації в Литві і може стати основою нових загроз для країни в контексті масштабних російсько-білоруських військових навчань «Захід-2021», які заплановані на вересень.

Уряду пропонують посилити кордон з Білоруссю за рахунок литовських військ і швидше добудувати огорожі по всьому периметру кордону. Це втім вже реалізується.

Депутати закликають уряд накласти нові санкції на фізичних і юридичних осіб з Білорусі, які причетні до організаційної переправлення мігрантів.

Також документ пропонує визначати мігрантів, які незаконно перетнули кордон (крім жінок з маленькими дітьми, вагітних, людей з інвалідністю та дітей до 16 років) особами, які є потенційними учасниками гібридної атаки, якщо не буде доведено протилежне.

У разі якщо, потік мігрантів не скоротитися, то резолюція пропонує почати консультації в НАТО і розглядати ситуацію як загрозу територіальній цілісності Литви з подальшою всілякою підтримкою з боку ЄС.