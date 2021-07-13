У Литві звинуватили авіакомпанії та туристичні агентства Білорусі в причетності до організації потоку нелегальних мігрантів

У Литві встановили причетних до організації потоку нелегальних мігрантів через Білорусь.
Про це заявив міністр оборони Арвідас Анушаускас, пише LRT.
«Ми визначили як організаторів, так і виконавців, а також компанії, установи та організації, які беруть участь у цьому. Ці люди користуються прихильністю державних чиновників для проведення кампанії», — розповів він.
За словами Анушаускаса, затримані підтвердили, що їх проінструктували, як правильно переходити кордон.
«Вони самі свідчать про те, що люди в камуфляжній формі дають їм інструкції, кажуть їм, як знищувати документи, як проводять опитування, які відповіді давати», — додав міністр.
Окремо Анушаускас запевнив, що включення причетних до організації потоку нелегальних мігрантів осіб і організацій до списку санкцій ЄС — «питання часу».
Водночас міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс в інтервʼю Euractiv назвав перевезення мігрантів «торгівлею людьми», в якій беруть участь офіційні організації Білорусі — авіакомпанії та туристичні агентства.
«Ми не бачимо реальних потоків мігрантів, які рятуються втечею і обирають пліт, який фактично наражає їхні життя на небезпеку, але ми бачимо, що туристичні агентства продають квитки до європейського кордону, і не такі дорогі квитки — це зовсім інша ситуація. Є офіційні авіалінії, які перевозять людей із Багдаду до Стамбулу чи зі Стамбулу до Мінська, туристичні агентства, зареєстровані в декількох країнах, а це означає, що, можливо, є офіційні органи, які беруть участь у торгівлі людьми», — сказав він.
До того ж Ландсбергіс звинуватив самопроголошеного президента Білорусі у використанні мігрантів як «політичної зброї» для тиску на Євросоюз у питанні санкцій.
«Нам потрібно бути дуже суворими з режимами, які використовують такі види зброї, насамперед із санкціями. Різниця між тим, як Лукашенко використовує біженців як зброю, і попередньою кризою біженців в Європі, полягає в тому, що в цьому випадку беруть участь офіційні органи. Участь у торгівлі людьми всюди незаконна — і якщо ми зможемо відстежити, хто це робить, особливо якщо це офіційний орган, то на це можуть бути накладені санкції», — запевнив міністр.
Зауважимо, за даними прикордонної служби Литви, минулої доби (12 липня) були затримані 56 нелегальних мігрантів із Білорусі. Від початку року прикордонники вже затримали 1 716 нелегальних мігрантів, що в понад 21 раз більше, ніж протягом 2020 року.
- На початку липня в Литві оголосили надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів, яких безперешкодно пропускає сусідня Білорусь. Серед затриманих на кордоні з Білоруссю переважно нелегали з Іраку. Також затримані громадяни Ірану, Сирії, Білорусі, Росії, Гвінеї, Туреччини, Шрі-Ланки та інших країн. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив міграційну кризу тим, що Білорусь не має коштів, щоб утримувати мігрантів.
- Пізніше Лукашенко заявив, що його країна більше не заважатиме мігрантам перетинати західні кордони — цим він, по суті, відповів на санкції. В ЄС Лукашенка за це засудили.
- Після цього через посилений потік нелегальних мігрантів влада Литви вирішила звести огорожу на кордоні з Білоруссю.