У Литві звинуватили авіакомпанії та туристичні агентства Білорусі в причетності до організації потоку нелегальних мігрантів

У Литві встановили причетних до організації потоку нелегальних мігрантів через Білорусь.

Про це заявив міністр оборони Арвідас Анушаускас, пише LRT.

«Ми визначили як організаторів, так і виконавців, а також компанії, установи та організації, які беруть участь у цьому. Ці люди користуються прихильністю державних чиновників для проведення кампанії», — розповів він.

За словами Анушаускаса, затримані підтвердили, що їх проінструктували, як правильно переходити кордон.

«Вони самі свідчать про те, що люди в камуфляжній формі дають їм інструкції, кажуть їм, як знищувати документи, як проводять опитування, які відповіді давати», — додав міністр.

Окремо Анушаускас запевнив, що включення причетних до організації потоку нелегальних мігрантів осіб і організацій до списку санкцій ЄС — «питання часу».

Водночас міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс в інтервʼю Euractiv назвав перевезення мігрантів «торгівлею людьми», в якій беруть участь офіційні організації Білорусі — авіакомпанії та туристичні агентства.

«Ми не бачимо реальних потоків мігрантів, які рятуються втечею і обирають пліт, який фактично наражає їхні життя на небезпеку, але ми бачимо, що туристичні агентства продають квитки до європейського кордону, і не такі дорогі квитки — це зовсім інша ситуація. Є офіційні авіалінії, які перевозять людей із Багдаду до Стамбулу чи зі Стамбулу до Мінська, туристичні агентства, зареєстровані в декількох країнах, а це означає, що, можливо, є офіційні органи, які беруть участь у торгівлі людьми», — сказав він.

До того ж Ландсбергіс звинуватив самопроголошеного президента Білорусі у використанні мігрантів як «політичної зброї» для тиску на Євросоюз у питанні санкцій.

«Нам потрібно бути дуже суворими з режимами, які використовують такі види зброї, насамперед із санкціями. Різниця між тим, як Лукашенко використовує біженців як зброю, і попередньою кризою біженців в Європі, полягає в тому, що в цьому випадку беруть участь офіційні органи. Участь у торгівлі людьми всюди незаконна — і якщо ми зможемо відстежити, хто це робить, особливо якщо це офіційний орган, то на це можуть бути накладені санкції», — запевнив міністр.

Зауважимо, за даними прикордонної служби Литви, минулої доби (12 липня) були затримані 56 нелегальних мігрантів із Білорусі. Від початку року прикордонники вже затримали 1 716 нелегальних мігрантів, що в понад 21 раз більше, ніж протягом 2020 року.