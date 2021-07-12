Євросоюз погрожує Білорусі новими санкціями за потік мігрантів в Литву і Польщу

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС розглядає нові санкцій проти Білорусі за створення міграційного кризи на кордонах Литви і Польщі.

Про це повідомляє «Європейська правда».

«Ми уважно стежимо за ситуацією на литовсько-білоруському кордоні і повідомленнями, що режим [Олександра Лукашенка] направляє мігрантів також до польського кордону [...]. Ми вже прийняли низку обмежувальних заходів, і ми готові розглянути подальші заходи у відповідь на цю поведінку. Використовувати мігрантів у якості зброї, підштовхуючи мігрантів до кордонів, неприйнятно», — сказав Боррель.