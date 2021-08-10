Власти Литвии объявил чрезвычайную ситуацию вблизи границы с Беларусью. Пограничникам будут помогать военные и полиция

Кабинет министров Латвии объявил чрезвычайную ситуацию вблизи границы с Беларусью на фоне потока нелегальных мигрантов из Афганистана, Ирака и других стран в Литву и Польшу.
Об этом сообщает Delfi.
С 11 августа и до 10 ноября режим ЧС вводится в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и городе Даугавпилс. Пограничникам разрешено применять силу и спецсредства для немедленного возврата нелегалов в Беларусь.
Национальные вооруженные силы и полиция будут помогать пограничникам не допускать незаконное пересечение границы. Также военные и полицейские должны убеждаться в том, что нелегалы выполнили требование.
В Кабмине заявили, что на территориях, где действует режим ЧС, запрещено принимать заявления о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса — эта мера должна помочь в «гибридной войне, объявленной режимом Александра Лукашенко странам Евросоюза». При этом МВД указало, что Вооруженные силы должны обеспечить место и инфраструктуру для размещения нелегалов и лиц, которые подали заявления о присвоении статуса беженца.
Издание отмечает, что на странице Кабмина пока опубликован иной текст документа о ЧС. В нем фигурирует два приграничных пункта, которые могут принимать заявления.
- В начале июля в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов, которых беспрепятственно пропускает соседняя Беларусь. Среди задержанных на границе с Беларусью в основном нелегалы из Ирака. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил миграционный кризис тем, что Беларусь не имеет средств, чтобы содержать мигрантов.
- Позднее Лукашенко заявил, что его страна больше не будет мешать мигрантам пересекать западные границы — этим он, по сути, ответил на санкции. В ЕС Лукашенко за это осудили.
- Поток мигрантов хлынул и в Польшу. Сейм Литвы признал это гибридной агрессией — на границе построили заграждение из проволоки. Литва начала разворачивать мигрантов и отправлять обратно в Беларусь.
- В начале августа беларусская сторона сообщила об убийстве иракского мигранта, однако Литва назвала это провокацией Минска.
- Ирак решил эвакуировать своих граждан из Беларуси на фоне мигрантского кризиса.