Ирак решил эвакуировать своих граждан из Беларуси на фоне мигрантского кризиса

Правительство Ирака приняло решение эвакуировать своих граждан из Беларуси, в том числе и тех, кто хочет нелегально попасть в ЕС через границу с Литвой.

Об этом в своем Twitter написал посол Ирака в России Абдель Рахман аль-Хасани.

«Посольство Республики Ирак в России сообщает, что Iraqi Airways организует рейс эвакуации для граждан Ирака, находящихся в Беларуси, во вторник, 10.08.2021», — отметил он.

Посол подчеркнул, что делегация из посольства будет находиться в аэропорту и предоставит всю необходимую помощь. Накануне Ирак решил полностью отменить все рейсы в Беларусь из-за того, что беларусские власти переправляют нелегальных мигрантов через литовскую границу.