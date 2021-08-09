Польские пограничники у границы с Беларусью задержали 349 мигрантов — это рекордный поток

Польские пограничники на границе с Беларусью третий день задерживают крупные группы нелегальных мигрантов из Ирака и Афганистана.

Об этом сообщает погранслужба Польши.

За три дня задержали 349 иностранцев — это треть от всего количества задержанных с начала года (871 человек). Самая большая группа (85 человек) была задержана в субботу, 7 августа, в районе населенного пункта Кузница.

Мигрантов останавливали в Подляском воеводстве. Сейчас устанавливаются их личности и гражданство. Все иностранцы проходят тестирование на коронавирус. После подтверждения личности они по решению суда будут отправлены в охраняемые центры.