Польські прикордонники на кордоні з Білоруссю затримали 349 мігрантів — це рекордний потік

Польські прикордонники на кордоні з Білоруссю третій день затримують великі групи нелегальних мігрантів з Іраку і Афганістану.

Про це повідомляє прикордонна служба Польщі.

За три дні затримали 349 іноземців — це третина від усієї кількості затриманих з початку року (871 осіб). Найбільша група (85 осіб) була затримана в суботу, 7 серпня, в районі населеного пункту Кузниця.

Мігрантів зупиняли в Підляському воєводстві. Зараз встановлюються їх особи та громадянство. Всі іноземці проходять тестування на коронавірус. Після підтвердження особи вони за рішенням суду будуть відправлені в охоронювані центри.