Польські прикордонники на кордоні з Білоруссю затримали 349 мігрантів — це рекордний потік

Польські прикордонники на кордоні з Білоруссю третій день затримують великі групи нелегальних мігрантів з Іраку і Афганістану.
Про це повідомляє прикордонна служба Польщі.
За три дні затримали 349 іноземців — це третина від усієї кількості затриманих з початку року (871 осіб). Найбільша група (85 осіб) була затримана в суботу, 7 серпня, в районі населеного пункту Кузниця.
Мігрантів зупиняли в Підляському воєводстві. Зараз встановлюються їх особи та громадянство. Всі іноземці проходять тестування на коронавірус. Після підтвердження особи вони за рішенням суду будуть відправлені в охоронювані центри.
- На початку липня в Литві оголосили надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів, яких безперешкодно пропускає сусідня Білорусь. Серед затриманих на кордоні з Білоруссю в основному нелегали з Іраку. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив міграційну кризу тим, що Білорусь не має коштів, щоб утримувати мігрантів.
- Пізніше Лукашенко заявив, що його країна більше не буде заважати мігрантам перетинати західні кордони — цим він, по суті, відповів на санкції. В ЄС Лукашенка за це засудили.
- Потік мігрантів ринув і в Польщу. Сейм Литви визнав це гібридною агресією — на кордоні побудували загородження з дроту. Литва почала відправляти мігрантів назад в Білорусь.
- На початку серпня білоруська сторона повідомила про вбивство іракського мігранта, однак Литва назвала це провокацією Мінська.
- Ірак вирішив евакуювати своїх громадян з Білорусі на тлі мігрантської кризи.