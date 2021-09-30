Литва почала будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

Литва почала будувати «фізичний бар’єр» із колючим дротом на кордоні з Білоруссю, щоб завадити нелегальним мігрантам потрапити в Європейський Союз.
Про це повідомляє пресслужба литовського уряду.
Компанія Tetas, що входить до державного холдингу EPSO-G, розпочала будівельні роботи першої фази проєкту. У середу, 29 вересня, вона приступила до установки дроту «концертіна» біля Друскінінкая. Уже 30 вересня до пропускних пунктів Друскінінкай, Бараускас і Адутішкіс на півдні країни підтягнули будівельну техніку.
Комісія з моніторингу проєкту оголосила, що після установки дроту на найбільш важливих ділянках кордону почнуть зводити елементи огорожі. Їх планують доставити до кордону в жовтні, а в листопаді та грудні — продовжити будівельні роботи.
На першому етапі влада планує побудувати бар’єр завдовжки 400 кілометрів — ці роботи мають виконати до вересня 2022 року. Державна компанія EPSO-G планує оголосити тендери цього тижня.
На чолі комісії з моніторингу проєкту — прем’єр-міністр Литви, а до її складу входять міністри енергетики, внутрішніх справ, оборони, навколишнього середовища і фінансів, керівник Державної служби безпеки, керівник Державної інспекції територіального планування і будівництва при Міністерстві навколишнього середовища, представник проєктної групи EPSO-G.
Як заявляють у пресслужбі, уряд Литви виділив на будівництво 508-кілометрової стіни майже €152 мільйони.
Литва — один з основних критиків режиму Олександра Лукашенка. Країна дала притулок сотням білорусів, які тікали від політичних переслідувань за участь в акціях проти сфальсифікованих виборів президента в серпні 2020 року. Офіційний Мінськ не раз звинувачував керівництво Литви у фінансуванні «спроби перевороту».
- На початку липня в Литві оголосили надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів, яких безперешкодно пропускає Білорусь (імовірно, щоб помститись за санкції). У Литві пояснюють, що до Мінська зі Стамбулу і Багдаду чотири рази на тиждень літають рейси, а вже на кордоні за сприяння прикордонників нелегалів групами направляють у Литву.
- У відповідь на такий потік мігрантів Литва почала їх розвертати назад до Мінська, а також будувати стіну на кордоні з Білоруссю. На початку серпня білоруська сторона повідомила про вбивство іракського мігранта, однак Литва назвала це провокацією Мінська.
- З міграційною кризою зіштовхнулися й інші сусіди Білорусі, зокрема Польща. 2 вересня президент Анджей Дуда підписав указ про введення надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю через ситуацію з нелегальною міграцією. До таких заходів Польща вдалася вперше за 30 років. 29 вересня на кордоні Польщі з Білоруссю зупинили рекордну кількість мігрантів — 473 людини.