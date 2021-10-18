«Прекратите пытки на границе». В Варшаве тысячи людей протестовали против выдворения мигрантов

В столице Польши в Варшаве в воскресенье, 17 октября, тысячи людей вышли на акцию протеста против выдворения мигрантов на границе, которые через Беларусь пытаются попасть в зону Европейского Союза.

Об этом сообщает DW.

Демонстранты шли с лозунгами «Прекратите пытки на границе» и «Никто не нелегальный». Некоторые плакаты сделали из термоодеял — это напоминание о недавних смертях мигрантов на границе от переохлаждения и истощения. Участники обвинили власть в выдворены мигрантов и в том, что из-за чрезвычайного положения на границе к ним не могут добраться правозащитники.

По оценкам журналистов, в мероприятии приняли участие тысячи людей. В других городах Польши также состоялись аналогичные протесты, но с меньшим количеством участников.

@gazeta_wyborcza / Twitter

С конца лета, когда и начался миграционный кризис, на восточной границе Евросоюза погибли семь человек.

15 октября Парламент Польши принял поправки, которые легализуют выдворение мигрантов. Принятые поправки включают следующую процедуру: человеку, которого уличили в незаконном переходе границы, могут приказать покинуть территорию Польши на основании решения начальника местной пограничной службы. Кроме того, закон позволяет начальнику Управления по делам иностранных граждан игнорировать заявление о предоставлении международной защиты, если ее подал иностранец, который незаконно пересек границу.