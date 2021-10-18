«Припиніть тортури на кордоні». У Варшаві тисячі людей протестували проти видворення мігрантів

У столиці Польщі, у Варшаві у неділю, 17 жовтня, тисячі людей вийшли на акцію протесту проти видворення мігрантів на кордоні, які через Білорусь намагаються потрапити у зону Європейського Союзу.

Про це повідомляє DW.

Демонстранти йшли з лозунгами «Припиніть тортури на кордоні» та «Ніхто не є нелегальним». Деякі плакати зробили з термоковдр — це нагадування про нещодавні смерті мігрантів на кордоні від переохолодження та виснаження. Участники звинуватили владу у видворенні мігрантів і в тому, що через оголошення надзвичайного стану на кордоні до них не можуть дістатись правозахисники.

За оцінками журналістів, у заході взяли участь тисячі людей. В інших містах Польщі також відбулись аналогічні протести, але з меншою кількість учасників.

@gazeta_wyborcza / Twitter

З кінця літа, коли і почалась міграційна криза, на східному кордоні Євросоюзу загинули семеро людей.

15 жовтня Парламент Польщі ухвалив поправки, які легалізують видворення мігрантів. Ухвалені поправки включають наступну процедуру: людині, яку викрили в незаконному переході кордону, можуть наказати залишити територію Польщі на підставі рішення начальника місцевої прикордонної служби. Крім того, закон дозволяє начальнику Управління у справах іноземних громадян ігнорувати заяву про надання міжнародного захисту, якщо її подав іноземець, який незаконно перетнув кордон.