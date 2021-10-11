Польські прикордонники повідомили про рекордну кількість спроб нелегально перетнути кордон

У суботу, 9 жовтня, рекордна кількість людей спробувала незаконно перетнути кордон між Польщею і Білоруссю.
Про це CNN повідомили польські прикордонники у понеділок, 11 жовтня.
Число спроб перетину кордону в суботу було 739 — це поки рекордний показник за один день (попередній рекорд був 473). За даними прикордонного відомства Польщі, з серпня було припинено близько 16 тисяч спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону, них 5 тисяч — у жовтні. Багато з тих, хто намагається перетнути польський кордон — це вихідці з Афганістану та Іраку.
Прикордонники зазначають, що спроби перетнути кордон стають більш небезпечними зі зміною сезонів. Щонайменше чотири людини загинули на кордоні у серпні: трьох знайшли мертвими на польській стороні кордону після переохолодження, а четвертий був знайдений мертвим у Білорусі, за метр від кордону.
Зазначимо, що у Польщі через ситуацію на кордоні з Білоруссю надзвичайний стан продовжили до кінця осені. Він діє з 2 вересня. Польща звинувачує режим у Білорусі у навмисному скеруванні мігрантів до її кордонів, щоб спровокувати нестабільність.
- На початку липня в Литві оголосили надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів, яких безперешкодно пропускає Білорусь (імовірно, щоб помститись за санкції). У Литві пояснювали, що до Мінська зі Стамбулу і Багдаду чотири рази на тиждень літали рейси, а вже на кордоні за сприяння прикордонників нелегалів групами направляли у Литву.
- У відповідь на такий потік мігрантів Литва почала будувати стіну на кордоні з Білоруссю, а Польща ввела надзвичайний стан — уперше за 30 років.
- Ірак на тлі міграційної кризи заборонив рейси до Білорусі та почав евакуйовувати звідти своїх громадян. Литва ж почала видавати мігрантам по €300, щоб ті покинули країну.