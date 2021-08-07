Міграційна криза: Ірак призупиняє всі пасажирські рейси в Білорусь

На тлі міграційної кризи на білорусько-литовському кордоні Ірак призупиняє всі пасажирські рейси до Мінська на невизначений термін. Про це 6 серпня повідомило Управління цивільної авіації Іраку на своїй сторінці у Facebook.

«На підставі урядових рекомендацій, іракський орган цивільної авіації заявив про припинення всіх рейсів з Іраку до Мінська через компанію Іракських Авіаліній та всіх інших національних перевізників, які працюють у країні, до подальшого повідомлення», — зазначило управління.

Літаки з Багдаду до Мінська будуть літати, але тільки для того, щоб повернути іракців на батьківщину.

Із Багдаду до Мінська літали авіакомпанії Iraqi Airways (чотири рази на тиждень) і FlyBaghdad (двічі на тиждень). Планувалось, що у серпні рейси до Мінська будуть відправлятися не тільки з Багдаду, а ще й із Басри, Ербілі та Сулейманії.

Зазначимо, що з початку цього року на литовсько-білоруському кордоні затримали 4 112 мігрантів (це в 50 разів більше, ніж за весь 2020 рік). Більшість із затриманих — громадяни Іраку: 2 797 людей.

На початку липня в Литві оголосили надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів, яких безперешкодно пропускає Білорусь (імовірно, аби помститись за санкції). У серпні стало відомо, що у Литві через наплив мігрантів будуть видавати їм по 300 євро, щоб вони покинули країну.