Купили квитки і дали €300. З Литви вилетів перший нелегальний іракський мігрант, який потрапив до країни через Білорусь

Перший нелегальний мігрант з Іраку, який потрапив до Литви з Білорусі, вилетів з Вільнюського міжнародного аеропорту.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Литви.
«Іракець, який незаконно перетнув литовсько-білоруський кордон, погодився повернутися в країну походження відповідно до нової процедури добровільного повернення», — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, Литва оплатила йому квитки та виплатила фінансову допомогу у розмірі €300.
Наразі щонайменше десять громадян Іраку та інших країн, які нелегально перетнули литовський кордон, готуються найближчим часом залишити територію країни.
За даними МВС Литви, чоловік незаконно вʼїхав в Литву 20 червня і подав прохання про надання притулку, проте Департамент міграції вирішив йому відмовити.
Загалом з квітня було ухвалено 128 рішень про відмову в наданні притулку, переважно громадянам Іраку. Від початку року литовсько-білоруський кордон нелегально перетнули 4 115 мігрантів.
- На початку липня в Литві оголосили надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів, яких безперешкодно пропускає Білорусь (імовірно, аби помститись за санкції). У Литві пояснюють, що до Мінська зі Стамбулу і Багдаду чотири рази на тиждень літають рейси, а вже на кордоні за сприяння прикордонників нелегалів групами направляють у Литву.
- У відповідь на такий потік мігрантів Литва почала їх розвертати назад до Мінська, а також будувати стіну на кордоні з Білоруссю. На початку серпня білоруська сторона повідомила про вбивство іракського мігранта, однак Литва назвала це провокацією Мінська.
- Ірак вирішив евакуювати своїх громадян з Білорусі на тлі міграційної кризи.