Купили квитки і дали €300. З Литви вилетів перший нелегальний іракський мігрант, який потрапив до країни через Білорусь

Перший нелегальний мігрант з Іраку, який потрапив до Литви з Білорусі, вилетів з Вільнюського міжнародного аеропорту.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Литви.

«Іракець, який незаконно перетнув литовсько-білоруський кордон, погодився повернутися в країну походження відповідно до нової процедури добровільного повернення», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Литва оплатила йому квитки та виплатила фінансову допомогу у розмірі €300.