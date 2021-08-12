Купили билеты и дали €300. Из Литвы вылетел первый нелегальный иракский мигрант, который попал в страну через Беларусь

Первый нелегальный мигрант из Ирака, который попал в Литву из Беларуси, вылетел из Вильнюсского международного аэропорта.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Литвы.

«Иракец, который незаконно пересек литовско-беларусскую границу, согласился вернуться в страну происхождения в соответствии с новой процедурой добровольного возвращения», — говорится в сообщении.

Отметим, Литва оплатила ему билеты и выплатила финансовую помощь в размере €300.