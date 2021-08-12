Купили билеты и дали €300. Из Литвы вылетел первый нелегальный иракский мигрант, который попал в страну через Беларусь

Первый нелегальный мигрант из Ирака, который попал в Литву из Беларуси, вылетел из Вильнюсского международного аэропорта.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Литвы.
«Иракец, который незаконно пересек литовско-беларусскую границу, согласился вернуться в страну происхождения в соответствии с новой процедурой добровольного возвращения», — говорится в сообщении.
Отметим, Литва оплатила ему билеты и выплатила финансовую помощь в размере €300.
Еще по меньшей мере десять граждан Ирака и других стран, которые нелегально пересекли литовскую границу, готовятся в ближайшее время покинуть территорию страны.
По данным МВД Литвы, мужчина незаконно въехал в Литву 20 июня и подал прошение о предоставлении убежища, однако Департамент миграции решил ему отказать.
Всего с апреля было принято 128 решений об отказе в предоставлении убежища, преимущественно гражданам Ирака. С начала года литовско-беларусскую границу нелегально пересекли 4 115 мигрантов.
- В начале июля в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов, которых беспрепятственно пропускает Беларусь (вероятно, чтобы отомстить за санкции). В Литве объясняют, что в Минск из Стамбула и Багдада четыре раза в неделю летают рейсы, а уже на границе при содействии пограничников нелегалов группами направляют в Литву.
- В ответ на такой поток мигрантов Литва начала их разворачивать назад в Минск, а также строить стену на границе с Беларусью. В начале августа беларусская сторона сообщила об убийстве иракского мигранта, однако Литва назвала это провокацией Минска.
- Ирак решил эвакуировать своих граждан из Беларуси на фоне миграционного кризиса.