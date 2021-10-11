Польские пограничники сообщили о рекордном количестве попыток нелегально пересечь границу

В субботу, 9 октября, рекордное количество людей попыталась незаконно пересечь границу между Польшей и Беларусью.

Об этом CNN сообщили польские пограничники в понедельник, 11 октября.

Число попыток пересечения границы в субботу было 739 — это пока рекордный показатель за один день (предыдущий рекорд был 473 ). По данным пограничного ведомства Польши, с августа было приостановлено около 16 тысяч попыток незаконного пересечения польско-беларусской границы, из них 5 тысяч — в октябре. Многие из тех, кто пытается пересечь польскую границу — это выходцы из Афганистана и Ирака.

Пограничники отмечают, что попытки пересечь границу становятся более опасными по мере смены сезонов. По меньшей мере четыре человека погибли на границе в августе: трех нашли мертвыми на польской стороне границы после переохлаждения, а четвертый был найден мертвым в Беларуси, в одном метре от границы.

Отметим, что в Польше из-за ситуации на границе с Беларусью чрезвычайное положение продлили до конца осени. Оно действует со 2 сентября. Польша обвиняет режим в Беларуси в умышленном направлении мигрантов к ее границам, чтобы спровоцировать нестабильность.