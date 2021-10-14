Сейм Польши разрешил строительство стены на границе с Беларусью. На это потратят €350 млн

Сейм Польши принял решение о строительстве на границе с Беларусью стены для защиты от нелегальной миграции.

Об этом сообщает PolsatNews.

Ориентировочная стоимость строительства составляет 1,6 миллиарда злотых (€350 млн). Из них 115 млн злотых (€25 млн) потратят на техническое оснащение стены. Средства будут выделяться из государственного бюджета.

Общая протяженность польско-белорусской границы составляет 418 км. Минобороны Польши с середины сентября ведет на границе строительство забора из колючей проволоки высотой 2,5 метра. Более 80 км из запланированных 180-190 км уже установлено.

9 октября 739 нелегалов попытались незаконно пересечь границу между Польшей и Беларусью. Это стало рекордным показателем за один день (предыдущий рекорд был 473). По данным пограничного ведомства Польши, с августа было приостановлено около 16 тысяч попыток незаконного пересечения польско-беларусской границы, из них 5 тысяч — в октябре. Многие из тех, кто пытается пересечь польскую границу — это выходцы из Афганистана и Ирака.