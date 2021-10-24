В Польше задержали еще одного украинца, который перевозил нелегальных мигрантов

В Польше задержали еще одного украинца по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов.
Об этом сообщает «Польское радио».
Украинца задержали накануне на национальной дороге в Белзском уезде (Подляское воеводство). Полиция пыталась остановить микроавтобус Renault для осмотра, но водитель не остановился. Правоохранители начали преследование, но им препятствовал автомобиль Nissan. Водитель автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Honda.
Водитель Renault повернул на боковую грунтовую дорогу и скрылся с места происшествия, оставив автобус с 12 людьми. Полиция задержала его через три километра. Задержан также водитель Nissan, который тоже оказался гражданином Украины.
В полиции сообщили, что по состоянию здоровья в больницу попали две женщины и ребенок, которые ехали в микроавтобусе Renault.
- 18 октября в Польше задержали гражданина Украины, который перевозил нелегальных мигрантов из Ирака.
- В Польше и странах Балтии за последние месяцы наблюдается всплеск мигрантов из Афганистана и Ирака, прибывающих из Беларуси (вероятно, в стране их пропускают, чтобы отомстить за санкции ЕС). В ответ на поток мигрантов Литва начала строить стену на границе с Беларусью, а Польша впервые за 30 лет усилила охрану границы со страной и также решила строить стену.