Польша увеличивает число военных на границе с Беларусью до 10 тысяч

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что число военнослужащих на границе с Беларусью увеличится до 10 тысяч. Решение принято на фоне усиления потока нелегальных мигрантов из мусульманских стран.
Об этом пишет PAP.
«Мы увеличим число военных, которые помогают Пограничной службе, на 2,5 тысячи человек. Уже вскоре надежность границы будут обеспечивать около 10 тысяч военных из 12, 16 и 18 дивизии», — заявил министр.
Также к помощи по защите приграничных районов привлечены войска территориальной обороны.
- В последнее время поток мигрантов усилился. С начала миграционного кризиса на границе с Беларусью погибли минимум восемь человек. Мигранты стали пытаться прорвать заграждения из колючей проволоки, а в 24 октября травмировали двух польских солдат. В среднем мигранты пытаются пройти границу группами по 50 человек.
- Накануне (21—22 октября) лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе согласились, что ЕС готов вводить новые санкции против режима Александра Лукашенко за организацию потока мигрантов.
- Польша решила строить стену на границе с Беларусью за €350 млн.