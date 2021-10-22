ЄС анонсував нові санкції проти Білорусі через мігрантську кризу

Європейський Союз анонсував підготовку нових санкцій проти Білорусі через те, що країна спонсорує мігрантську кризу на кордонах ЄС.

Про це йдеться у заяві за результатами саміту Європейської Ради.

У документі наголошується, що ЄС не сприймає жодних спроб третіх країн використовувати мігрантів з політичною метою та засуджує подібні гібридні атаки.

«ЄС продовжуватиме протидіяти триваючій гібридній атаці, ініційованій білоруським режимом, в тому числі шляхом ухвалення подальших обмежувальних заходів щодо фізичних і юридичних осіб відповідно до свого послідовного підходу в терміновому порядку», — зазначається у заяві.