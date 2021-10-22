ЄС анонсував нові санкції проти Білорусі через мігрантську кризу

Європейський Союз анонсував підготовку нових санкцій проти Білорусі через те, що країна спонсорує мігрантську кризу на кордонах ЄС.
Про це йдеться у заяві за результатами саміту Європейської Ради.
У документі наголошується, що ЄС не сприймає жодних спроб третіх країн використовувати мігрантів з політичною метою та засуджує подібні гібридні атаки.
«ЄС продовжуватиме протидіяти триваючій гібридній атаці, ініційованій білоруським режимом, в тому числі шляхом ухвалення подальших обмежувальних заходів щодо фізичних і юридичних осіб відповідно до свого послідовного підходу в терміновому порядку», — зазначається у заяві.
- У Польщі та країнах Балтії за останні місяці спостерігається сплеск мігрантів з Афганістану та Іраку, що прибувають з Білорусі (імовірно, у країні їх пропускають, щоб помститись за санкції ЄС). У відповідь на потік мігрантів Литва почала будувати стіну на кордоні з Білоруссю, а Польща вперше за 30 років посилила охорону кордону з країною і також вирішила будувати стіну.