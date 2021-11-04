Министр обороны Польши обнародовал фото беларусских пограничников, патрулирующих границу с ножницами для металла

Министр обороны Польши Мариуш Блащак показал, как беларусские пограничники патрулируют границу с инструментом для резки металла.

Соответствующее фото он выложил на своей странице в Twitter.

«Наши солдаты сфотографировали беларусских пограничников с ножницами для резки забора. Подобные пограничные ситуации — обычное дело», — написал Блащак.

Глава Минобороны Польши также заверил, что кризис на границе спровоцировал режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

«Каждый день беларусы пытаются нагнетать эскалацию, используют провокации и подталкивают мигрантов на польскую сторону», — добавил он.

Отметим, перед этим в ночь на 2 ноября польские солдаты заметили на территории Польши трех человек в форме с огнестрельным оружием.

По словам пресс-секретаря министра-координатора по вопросам польских спецслужб Станислава Жарина, патруль пытался установить контакт с неизвестными, однако они перезарядили оружие и направились в сторону границы с Беларусью.

В связи с этим в МИД Польши вызвали временного поверенного в делах Беларуси в Польше Александра Чесновского, также Пограничная служба Польши направила протест беларусской стороне.