Министр обороны Польши обнародовал фото беларусских пограничников, патрулирующих границу с ножницами для металла

Министр обороны Польши Мариуш Блащак показал, как беларусские пограничники патрулируют границу с инструментом для резки металла.
Соответствующее фото он выложил на своей странице в Twitter.
«Наши солдаты сфотографировали беларусских пограничников с ножницами для резки забора. Подобные пограничные ситуации — обычное дело», — написал Блащак.
Глава Минобороны Польши также заверил, что кризис на границе спровоцировал режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
«Каждый день беларусы пытаются нагнетать эскалацию, используют провокации и подталкивают мигрантов на польскую сторону», — добавил он.
Отметим, перед этим в ночь на 2 ноября польские солдаты заметили на территории Польши трех человек в форме с огнестрельным оружием.
По словам пресс-секретаря министра-координатора по вопросам польских спецслужб Станислава Жарина, патруль пытался установить контакт с неизвестными, однако они перезарядили оружие и направились в сторону границы с Беларусью.
В связи с этим в МИД Польши вызвали временного поверенного в делах Беларуси в Польше Александра Чесновского, также Пограничная служба Польши направила протест беларусской стороне.
- В Польше и странах Балтии в последние месяцы наблюдается всплеск мигрантов из Афганистана и Ирака, прибывающих из Беларуси (вероятно, в стране их пропускают, чтобы отомстить за санкции ЕС). С конца лета, когда начался миграционный кризис, на восточной границе Евросоюза погибли по меньшей мере семь человек.
- В начале сентября Польша впервые за 30 лет объявила чрезвычайное положение из-за ситуации на границе с Беларусью. Впоследствии его продлили до конца осени.
- В конце октября глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что количество военнослужащих на границе с Беларусью увеличится до 10 тысяч.