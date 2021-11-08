В Беларуси к польской границе следует колонна мигрантов. Там уже назвали это «попыткой силового проникновения»

Из Беларуси к польской границе следует большая колонна мигрантов. В Польше это уже назвали попыткой «массового силового проникновения».

Об этом пишет Zerkalo.io.

По предварительным данным, в колонне находятся более тысячи человек. Среди них много женщин и детей.

В Государственном пограничном комитете Беларуси переложили ответственность за такой поток мигрантов на польские власти.

«Пограничный караул Польши неоднократно рапортовал о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью. На такой шаг отчаяния беженцев побудило безразличие и бесчеловечное отношение польских властей», — отметили там.

В то же время в Польше уже усилили участок границы, к которому направляется колонна мигрантов. По данным министра обороны Мариуша Блащака, там в настоящее время дежурят более 12 тысяч военных.

Представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Зарин в своем Twitter назвал движение колонны «попыткой силового проникновения».

В МИД Польши отметили, что режим Лукашенко стремится добиться эскалации ситуации на польской границе, что может привести к жертвам.

Также ситуация на польской границе обеспокоила и соседнюю Литву. Она решила направить туда и свои войска, а также обсудит введение режима чрезвычайной ситуации на границе.